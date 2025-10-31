Нефтяной гигант «Лукойл» стал первой жертвой новых санкций США против углеводородного сектора России. Компания вынуждена искать покупателей на зарубежные активы, что может стоить ей до 30% бизнеса, пишет журналист DW Константин Эггерт.

Хотя «Лукойл» формально частный, контроль Кремля над энергетикой очевиден. Решение о фактическом уходе компании с мирового рынка стало ударом по стратегии Москвы — финансировать войну за счёт экспорта нефти. По данным Euractiv, санкции стали реакцией США на отказ Путина принять предложение Дональда Трампа о прекращении огня как условии саммита в Будапеште.

Путин поручил Лаврову сообщить Вашингтону, что Москва требует «устранить коренные причины конфликта» — то есть сменить власть в Киеве. Эта позиция вызвала раздражение Белого дома и привела к санкциям против «Лукойла» и «Роснефти».

Эггерт отмечает, что вокруг Путина сформировался «королевский двор» из лояльных ровесников, стремящихся лишь сохранить своё влияние и доступ к ресурсам. Они показывают лидеру не реальную картину, а удобные для него полуправды.

«Агрессия против Украины сделала эту тенденцию необратимой. Любая идея компромисса воспринимается как измена, если её не предлагает сам Путин», — пишет автор.

Теперь «Лукойл» и «Роснефть» пожинают последствия решений Кремля. По мнению Эггерта, Трамп не сможет отменить санкции без ущерба для своей репутации, если только Путин не пойдёт на уступки по Украине. Но этого, уверен журналист, не произойдёт.