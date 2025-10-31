Силы обороны Украины уничтожили один из трёх российских комплексов «Орешник» на территории РФ. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк. По его словам, операция была проведена летом 2023 года на полигоне Капустин Яр силами СБУ, ГУР и СВР.

«Это была очень успешная миссия, о которой тогда знали лишь президент Украины и несколько лидеров других стран», — отметил Малюк.

По данным украинской разведки, Россия имела три выстрела «Орешника»: один применён, один уничтожен, а ещё как минимум один остаётся на вооружении.