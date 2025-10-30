В Свердловской области обнаружено тело 49-летнего азербайджанского бизнесмена Ильгара Ханаданова, который пропал 24 октября. Об этом сообщает E1.RU.

По факту смерти возбуждено уголовное дело, рассматривается криминальная версия происшествия. Тело предпринимателя планируется транспортировать в Азербайджан для похорон, сообщила его супруга.

По словам родственников, незадолго до исчезновения Ханаданов получил звонок и разговаривал с собеседником на повышенных тонах. В этот момент его друзья, присутствовавшие рядом, уехали, а сам бизнесмен больше на связь не выходил.

На следующий день в лесу был найден его автомобиль Mercedes с признаками крови. Супруга погибшего подчеркнула, что у Ильгара не было конфликтов и он никому не делил бизнес.