Союз азербайджанцев Fireland представил Азербайджан на международном фестивале культуры Farandole des Cultures, прошедшем в Брюсселе.

Мероприятие, организованное ABM NOROC, собрало представителей культурных общин из Бельгии, Молдовы, Грузии, Украины, Португалии, Словакии, Румынии, Демократической Республики Конго и Азербайджана, уточняет «Азертадж». Участники продемонстрировали свое культурное наследие, национальные кухни, музыку и традиционные танцы.

Азербайджанский стенд вызвал большой интерес у посетителей: гостям фестиваля предлагались книги и брошюры об истории и культуре страны, а также блюда национальной кухни, азербайджанские вина и различные сорта ароматного чая.

Особое внимание зрителей привлекло выступление танцоров Союза азербайджанцев Fireland. Яркая демонстрация национальных танцев Азербайджана стала одним из самых запоминающихся моментов фестиваля и получила восторженные отклики зрителей.