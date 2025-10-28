Украина приступила к масштабной программе развития боевой авиации. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что целью является формирование флота из 250 современных самолетов, включая F-16, Gripen и Rafale.

«Мы ведём параллельные переговоры со Швецией, Францией и США. Общий запрос — это флот на 250 новых самолётов. Это наше будущее», — отметил Зеленский во время встречи с журналистами 27 октября.

По словам президента, создание такого флота станет основой для обновления военной авиации страны и гарантией её безопасности на годы вперёд.