Испытания ракеты «Буревестник» не должны каким бы то ни было образом повредить отношениям Москвы и Вашингтона. Они и так на минимальном уровне, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нет ничего такого, что может и должно «напрячь» отношения между Москвой и Вашингтоном, тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — заметил представитель Кремля.

«Пока лишь наметились первые робкие усилия, для того чтобы вывести эти отношения из состояния такого прежнего оцепенения», — добавил Песков.