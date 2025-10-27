Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном.

Об этом заявил РИА Новости cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Мы всегда говорили, что Россия готова ко всему, к чему готовы партнеры. И насколько наши азербайджанские друзья и коллеги готовы вернуться к налаживанию гуманитарных связей, связей в науке, образовании, культуре, мы ровно на сколько тоже готовы», — заявил Швыдкой, говоря о перспективе возобновления культурных связей между странами.

Он подчеркнул, что Россию с Азербайджаном связывает вековая история, народы находятся в очень тесных семейных переплетениях и разделяют вместе те духовно-нравственные ценности, которые являются фундаментами для общества в обеих странах.

«Как мне представляется, у нас нет глубоких причин для того, чтобы не возобновить все отношения в полном объеме», — отметил Швыдкой.