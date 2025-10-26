Вчера вечером у Фазаила Агамалы внезапно возникли проблемы со здоровьем. Из одной из частных клиник столицы немедленно была вызвана скорая помощь. Ему оказали первую помощь и назначили лечение, сообщает Manset.az.

Фазаил Агамалы подтвердил этот факт. Он рассказал, что произошедшее вчера на съезде партии «Ана Ветен» тяжело на него повлияло:

«Я до сих пор не могу прийти в себя после вчерашнего. Ночью мне внезапно стало плохо. Мы сразу же позвонили семейному врачу. Он оказал мне медицинскую помощь. Врач сказал, что это из-за стресса и нервного напряжения. Знаете, мне сделали операцию на сердце. К сожалению, мой сын до сих пор об этом не жалеет».

Следует отметить, что на состоявшемся вчера съезде партии «Ана Ветен» под председательством Фазаила Агамалы произошел конфликт. Ф.Агамалы хотел поручить руководство партией своей дочери, депутату Гюнай Агамалы. Однако некоторые члены партии поддержали кандидатуру его сына Эльчина Агамалы. На съезде между Ф.Агамалы и его сыном возникли разногласия.