В ходе обсуждения вопроса о новом председателе на внеочередном съезде партии «Ана Ветен» между действующим председателем партии Фазаилом Агамалы и его сыном Эльчином Агамалы вспыхнул конфликт, сообщают местные СМИ.

Согласно информации, Фазаил Агамалы намеревался поддержать кандидатуру своей дочери, депутата Гюнай Агамалы, тогда как другие делегаты проголосовали за Эльчина Агамалы.

Фазаил Агамалы комментируя инцидент заявил, что его сын Эльчин Агамалы пытался сорвать работу съезда, и в сложившейся ситуации делегаты поддержали решение о том, чтобы действующий председатель остался на посту до следующего съезда.

Эльчин Агамалы также подтвердил произошедшее, заявив, что его отец, Фазаил Агамалы, сегодня подал в отставку с поста председателя и выдвинул на своё место дочь Гюнай Агамалы. По его словам, на пост председателя также претендовали ещё два кандидата.

«Представители партии одобрили мою кандидатуру. Я был избран председателем более чем 100 голосами. После этого Фазаил Агамали выключил свет. Он не признал моего избрания и распустил съезд. Но я был единогласно избран новым председателем. Любой может это подтвердить», — цитирует Эльчина Агамалы издание Qafqazinfo.