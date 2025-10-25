Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые шведские истребители Gripen могут поступить в страну уже в следующем году. По его словам, поставка этих самолетов значительно усилит боевые возможности украинской авиации.

«Это амбициозная задача, которую необходимо выполнить. Сейчас мы делаем исторический шаг — достигнута договоренность со Швецией о поставке боевых самолетов Gripen, и это хороший выбор. В целом мы рассчитываем на 150 таких истребителей, первые из них должны поступить в следующем году», — заявил Зеленский в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что новые самолеты станут важной частью системы безопасности Украины и позволят Воздушным силам полностью контролировать небо. «Такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Это историческое достижение, и мы работаем над его полной реализацией», — добавил он.