Пентагон получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим во время шатдауна, сообщает официальный представитель американского министерства Шон Парнелл.

«Министерство войны США приняло анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов в рамках полномочий по принятию общецелевых пожертвований. Пожертвование было предоставлено с условием, что оно будет использовано для возмещения трат на зарплаты и льготы военнослужащим», — приводит агентство Блумберг слова Парнелла.

Вместе с тем, как отмечает Блумберг, федеральное законодательство, как правило, запрещает лицам делать пожертвования правительству, решение об их ассигновании принимает конгресс. Впрочем, уточняет агентство, даже если Пентагон сможет использовать пожертвованные средства для выплат зарплат, 130 миллионов долларов покроют лишь небольшую долю нужд министерства.