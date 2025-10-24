Азербайджан продолжает работу со всеми международными партнерами для укрепления мира, диалога и устойчивого развития, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященном 80-летию создания ООН.

Он подчеркнул активное участие страны в системе ООН, включая непостоянное членство в Совете Безопасности, участие в ЭКОСОС и организацию конференции COP29.

Байрамов отметил роль Азербайджана в климатической дипломатии и предстоящих инициативах — Всемирном форуме городов (WUF13) и праздновании Всемирного дня окружающей среды 2026 года в Баку.

Министр также отметил, что подписание нового Рамочного документа о сотрудничестве с ООН на 2026–2030 годы знаменует переход партнерства на новый этап.