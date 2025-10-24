Назначенный новым главой Государственного агентства по охране стратегических объектов Сардар Сафаров родился в Сумгаите в 1973 году.

Окончил Государственный институт физкультуры, Школу офицеров турецкой жандармерии и Полицейскую академию МВД. В

1996-2005 годах служил командиром отряда специального назначения Внутренних войск и начальником штаба батальона специального назначения.

В 2019-2022 годах занимал должность заместителя начальника Управления общественной безопасности Главного управления полиции города Баку и начальника данного управления. Позднее был назначен заместителем начальника.

В январе 2023 года назначен начальником Главного управления общественной безопасности МВД.

В октябре 2023 года Сардар Сафаров был назначен комендантом города Ханкенди. Награждён медалями «За военные заслуги», «За отвагу» и «За Отчизну».

Также СМИ назвали причину увольнения бывшего главы Ильгара Аббасова.

Отмечается, что причиной увольнения Ильгара Аббасова стало его крайне грубое обращение с сотрудниками, в общении с которыми он порой использовал неэтичные выражения, пишет Unikal.

У Ильгара Аббасова также возникли проблемы с его заместителем Исфандияром Мохбалиевым, сыном депутата Саттара Мохбалиева, и первым заместителем Исмаилом Гусейновым, который был уволен 15 октября.