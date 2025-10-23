Президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября.

Трамп с 24 октября отправится в Малайзию, Японию и Южную Корею. По сообщению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, 30 октября у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Она отметила, что Трамп 24 октября отправится в Малайзию, куда он прибудет утром 26 октября по местному времени, и проведет встречу с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, а также примет участие в «рабочем ужине» лидеров АСЕАН. 27 октября президент отправится в Токио, где 28 октября проведет встречу с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

29 октября Трамп вылетит в Пусан, где проведет встречу с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, а также выступит с речью на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). «В четверг по местному времени (30 октября) президент перед возвращением в Вашингтон примет участие в двусторонней встрече с председателем КНР Си [Цзиньпином]», — заявила Ливитт.