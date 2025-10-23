В Азербайджане с 2026 года увеличится акцизная ставка на алкогольную продукцию. Это предусмотрено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Согласно документу, акциз на питьевой спирт (включая неденатурированный этиловый спирт с содержанием алкоголя не менее 80%, а также неденатурированный этиловый спирт с содержанием менее 80%), водку, креплёные напитки и материалы для них, ликёры и ликёрные изделия, коньяк и коньячные материалы возрастёт с нынешних 4,8 до 5 манатов за литр.