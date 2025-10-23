22 октября из Сирии были репатриированы шестеро граждан Азербайджана: две женщины и четверо детей.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в Сирию были направлены представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана, а также обеспечено предварительное медицинское и психологическое обследование репатриантов.

Планируется реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.