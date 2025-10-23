Американские военные впервые нанесли удары по судам наркоторговцев в восточной части Тихого океана, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, первое судно было потоплено 21 октября. Оно следовало «по известному маршруту наркотрафика и перевозило наркотики». На борту находились два человека, которые погибли. Никто из американских военнослужащих не пострадал.

Позже Хегсет сообщил о новом ударе, нанесенном 22 октября, в результате которого были уничтожены трое «наркотеррористов». Данные о перевозимых наркотиках американским военным предоставила разведка США.

Глава Пентагона подчеркнул, что подобные операции будут продолжаться «день за днем» по указу президента Дональда Трампа.