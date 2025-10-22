Во время официального визита президента Индии Драупади Мурму в штат Керала произошел необычный инцидент. Вертолет, на котором глава государства прибыла на стадион «Прамадам», едва не утонул в бетоне после посадки.

По данным The Times of India, сразу после приземления часть вертолетной площадки обрушилась, из-за чего под лопастями образовалась опасная воронка. Воздушное судно начало проседать в свежий бетон, создавая угрозу опрокидывания.

На место мгновенно прибежали сотрудники полиции и пожарной службы, которые вручную помогли стабилизировать и оттащить вертолет в безопасную зону.

