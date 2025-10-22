Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян положительно оценил, состоявшуюся накануне в Женеве, встречу со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Он отметил, что в ходе встречи стороны пришли к общему пониманию необходимости сближения обществ, жизни в мире и шагов навстречу друг другу, сообщают армянские СМИ.

«Хочу отметить, что мой коллега (Сахиба Гафарова — ред.) разделяет это понимание. Встреча была очень позитивной и теплой», — добавил Симонян.

По его словам, стороны также выразили общее мнение о важности скорейшей реализации соответствующих шагов по нормализации отношений.

«Мир — это не только в наших сердцах, не только в нашем восприятии, но и в восприятии азербайджанской стороны», — подчеркнул Симонян.