В Самаркандской области Узбекистана продолжаются многонациональные совместные региональные учения «Единство-2025» с участием военных Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

В целом, в ходе учений, состоящих из трёх этапов, успешно отрабатываются мероприятия по усилению охраны и обороны государственной границы, поиску, локализации и уничтожению незаконных вооружённых формирований, сообщает Минобороны Азербайджана.

Следует отметить, что основное внимание в ходе учений уделяется повышению готовности стран-участниц к организации взаимодействий, отработке возможностей и навыков проведения совместных операций.