В Азербайджане зафиксировано снижение осадков и тенденция к потеплению. Об этом говорится в Среднесрочной программе расходов на 2026–2029 годы Министерства финансов.

По имеющимся данным, изменение климата, учащение и усиление экстремальных погодных явлений, утрата биоразнообразия и деградация экосистем оказывают значительное влияние на государственные расходы и устойчивость доходов, что в средне- и долгосрочной перспективе рассматривается как одно из ключевых вызовов.

Согласно отчету Всемирного экономического форума «Глобальные риски – 2025», опубликованному в январе 2025 года, риски, связанные с экстремальными погодными явлениями, критическими изменениями в земной системе и разрушением экосистем, отнесены к числу самых серьезных угроз для мировой экономики в долгосрочной перспективе.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, деятельность человека привела к повышению глобальной температуры примерно на 1°C (в диапазоне от 0,8°C до 1,2°C) по сравнению с доиндустриальным периодом. Если нынешние темпы потепления сохранятся, то глобальное повышение температуры может достичь 1,5°C в период между 2030 и 2052 годами.

В опубликованном в июне текущего года отчете Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» также затрагиваются вопросы, связанные с изменением климата. В долгосрочной перспективе вызванные климатическими изменениями природные катастрофы могут ослабить инвестиционную активность и потенциальный рост производительности, а также замедлить развитие человеческого капитала и оказать негативное воздействие на уязвимые группы населения.

Согласно данным Климатического портала Всемирного банка, в Азербайджане наблюдается долгосрочная тенденция потепления, которая за последние 50 лет особенно ускорилась. При этом долгосрочные тенденции по осадкам остаются относительно стабильными, хотя в последние десятилетия зафиксировано их незначительное снижение.

В целом, в Азербайджане к числу наиболее уязвимых к изменению климата отраслей относятся сельское хозяйство, водные ресурсы, прибрежные зоны, лесное хозяйство и туризм.

То, что более 70% водных ресурсов страны формируется на территории соседних государств, является одним из факторов, требующих адаптации к трансграничным климатическим рискам.

Согласно последним исследованиям Института мировых ресурсов (World Resources Institute), Азербайджан занимает 55-е место среди 164 стран, относясь к категории стран со средне-высоким уровнем водного стресса (20–40%).

Для оценки уровня засушливости на территории страны Космическое агентство Азербайджана (Azərkosmos) проводило мониторинг на основе многолетних спутниковых изображений. По оценкам за 2024 год, на 10% территории страны уровень риска засухи был признан очень высоким, а примерно 6% территории определены как экологически уязвимые к опустыниванию зоны.