Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Рамиля Гасана, сообщает МИД Азербайджана.
Д.Байрамов поздравил Рамиля Гасана с назначением на пост генерального секретаря организации и пожелал ему успехов в деятельности.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ТЮРКПА, текущей и будущей деятельности Ассамблеи, а также перспективам расширения межпарламентского взаимодействия между странами-членами.
Министр подчеркнул, что ТЮРКПА является важной платформой для развития братских и дружественных связей между тюркскими государствами на межпарламентском уровне, и отметил значение парламентской дипломатии для укрепления сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и других сферах.
Было подчеркнуто, что увеличение контактов между тюркскими государствами на различных уровнях способствует взаимовыгодному сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций. Также отмечена важность взаимодействия ТЮРКПА с другими организациями, ответственными за межпарламентское сотрудничество.
Во время встречи обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Nazir Ceyhun Bayramovun TÜRKPA-nın yeni baş katibi Ramil Həsən ilə görüşünə dair mətbuat məlumatıhttps://t.co/XOMer7NspW pic.twitter.com/cojcVO1a6Q
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 15, 2025