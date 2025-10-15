Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового генерального секретаря Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Рамиля Гасана, сообщает МИД Азербайджана.

Д.Байрамов поздравил Рамиля Гасана с назначением на пост генерального секретаря организации и пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ТЮРКПА, текущей и будущей деятельности Ассамблеи, а также перспективам расширения межпарламентского взаимодействия между странами-членами.

Министр подчеркнул, что ТЮРКПА является важной платформой для развития братских и дружественных связей между тюркскими государствами на межпарламентском уровне, и отметил значение парламентской дипломатии для укрепления сотрудничества в политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и других сферах.

Было подчеркнуто, что увеличение контактов между тюркскими государствами на различных уровнях способствует взаимовыгодному сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций. Также отмечена важность взаимодействия ТЮРКПА с другими организациями, ответственными за межпарламентское сотрудничество.

Во время встречи обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.