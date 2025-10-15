Городское планирование и климатическая устойчивость Азербайджана рассматриваются на глобальном уровне как положительный пример.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Аннаклаудия Россбах в ходе своего выступления на III Национальном градостроительном форуме Азербайджана в Ханкенди.

Она отметила, что проведение данного форума станет поворотным моментом в глобальной городской политике перед проведением 13-го Всемирного городского форума (WUF13) в 2026 году.

Россбах подчеркнула, что Форум вносит важный вклад в формирование итогов COP30, а также совпадает с серединой реализации «Новой городской повестки» и будет способствовать её дальнейшему выполнению. По её словам, в 2026 году также будет представлен Глобальный обзор по 11-й Цели устойчивого развития (ЦУР) — «Устойчивые города и населенные пункты».

Представитель ООН добавила, что тема WUF13 будет звучать как «Мир с домом: безопасность и равенство», и это усилит внимание к вопросам жилья и городского равенства.

«Проведение WUF13 в Баку станет ключевой платформой для обновления глобальных партнёрств и обязательств по устойчивому к изменению климата городскому развитию», — подчеркнула Россбах.