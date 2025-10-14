В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) высказались о вердикте Кабинета министров об ограничении количества дополнений к разрешениям на пассажироперевозки легковыми автомобилями.

В сообщении ведомства говорится, что согласно закону «Об автомобильном транспорте», юридические и физические лица, желающие предоставлять услуги такси, должны получить пропуск для разрешения на перевозку, а также пропускную карту для транспортных средств.

«Применение квоты направлено на повышение эффективности и качества транспортных услуг в Баку, оптимизацию распределения пассажиропотоков по видам транспорта и регулируется в соответствии со статьей закона «Об автомобильном транспорте», — отмечается в сообщении.

Ведомство уточняет, что с прошлого года в стране в сфере услуг такси выдаются разрешения и введен соответствующий учет перевозчиков, действующих в этом направлении, и их транспортных средств, обеспечен постоянный контроль. Водители такси были привлечены к обучению на основе специальных подготовительных программ с целью повышения их профессионального уровня и начали осуществлять пассажирские перевозки, получив сертификаты по результатам экзамена. Для обеспечения полного контроля над всеми процессами создана подсистема ‘Е-такси’. Все разрешения на вождение такси выдаются в онлайн-режиме.

После проведения реформ 67% таксомоторного парка имеет срок эксплуатации 8 лет, хотя ранее 62% таксомоторного парка эксплуатировалось более 15 лет. В результате принятых мер в эксплуатацию были введены новые и экологически чистые автомобили.

По последним данным, число выданных разрешений на оказание услуг такси по городу Баку составляет 19 554, а количество пропусков для транспортных средств — 34 014. Примерно 55% этих автомобилей, или 18 825 единиц, — это транспортные средства, произведенные за последние 5 лет.

В результате реформ автомобили белого и красного цветов, определенные решением Кабинета министров, теперь составляют 79% таксомоторного парка.

Для повышения прозрачности и качества услуг в сфере такси внедряются новые электронные механизмы (распознавание водителя и транспортного средства, «цифровой двойник» для такси). В настоящее время осуществляется работа по усилению общего контроля с помощью технологических решений.

Реализованные до сегодняшнего дня реформы оправдали себя и привели к значительным успехам. Применение квоты не только привело к сбалансированности транспортных средств в пассажирских перевозках, но и вносит свой вклад в обеспечение качественных услуг такси.

В Агентстве указали на то, что применение квоты не предусматривает отмену разрешений, превышающих квоту, и все перевозчики, получившие в настоящее время разрешения, продолжат осуществлять перевозки на принадлежащих им транспортных средствах. Адаптация к квоте будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными Законом «О лицензиях и разрешениях». Выдача новых разрешений будет осуществляться в порядке очередности.