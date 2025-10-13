Главные дипломатические новости приходят сегодня из египетского курортного Шарм-эш-Шейха. Здесь стартует «саммит мира». И для участия в этом саммите с визитом в Египет по приглашению президента Египта ас-Сиси и президента США Дональда Трампа прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Здесь необходимы подробности. К моменту старта саммита мирный процесс всё же удалось запустить. Первым его этапом стало передача Израилю со стороны ХАМАС 20 живых заложников. Возвращены должны быть и погибшие заложники. Израиль в ответ освобождает более 1000 задержанных жителей сектора Газа и даже 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению — то есть террористов.

На несколько часов в Израиль прибыл президент США Дональд Трамп. А вот о составе участников встречи стоит поговорить особо. Дональду Трампу — а организатором саммита является именно он — ничего не стоило собрать в Шарм-эш-Шейхе, где уже проходили успешные переговоры по Ближнему Востоку, представителей хоть полутора сотен стран. Тем более что курортная инфраструктура городка на юге Синайского полуострова вполне позволяет это сделать. Но Дональд Трамп предпочёл другое: пригласить в Египет вместе с египетским лидером ас-Сиси глав двух десятков стран, обладающих реальным политическим весом и авторитетом.

Сам саммит — это не очередная «донорская конференция». Повестка дня куда шире: меры безопасности, международные силы и т.д. Более того, изначально план Трампа предусматривал отстранение ХАМАС от власти и его разоружение. Но это уже отдельная и большая тема для разговора. Важно другое: на саммит с таким ограниченным и узким составом участников получил приглашение президент Ильхам Алиев. Одно это уже яркое свидетельство политического веса и авторитета как Азербайджана как государства, так и президента Алиева. Переход в категорию стран «средней силы» имеет свои проявления, в том числе и в большой дипломатии.

Возможно, здесь, по законам жанра, следовало бы вспомнить, что с момента прихода к власти в США администрации Дональда Трампа шли разговоры о присоединении Азербайджана к Авраамическим соглашениям. Что неудивительно: у нас дружественные отношения с Израилем, со странами арабского мира, в том числе с Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией. Наконец, Азербайджан проводит действительно независимую политику, а не является чьей-то марионеткой. И в результате уже как самостоятельный игрок участвует в решении действительно глобальных проблем, в том числе и на Ближнем Востоке.

Но это ещё не всё. Азербайджан проводит успешную и действительно многовекторную внешнюю политику. Достаточно вспомнить только встречи на высшем уровне, в которых президент Ильхам Алиев принимал участие за последнее время: 1–2 октября — встреча на высшем уровне Европейского политического сообщества в Копенгагене; 6–7 октября в Габале — саммит Организации тюркоязычных государств; 9–10 октября — саммит СНГ в Душанбе. И вот 12 октября президент Азербайджана прибыл в Египет, где стартует «саммит мира» по Ближнему Востоку.

Это не просто успешная дипломатия на нескольких географических векторах. Азербайджан, прежде всего, зарекомендовал себя как надёжный партнёр, чьё слово столь же весомо, как подпись. Наша страна не вступает в коалиции одних против других и не торопится ввязываться в сомнительные геополитические авантюры. Азербайджан выступает за мир, развитие, сотрудничество и уважение международного права. И самое главное — многократно возрос политический вес и авторитет нашей страны. Что и находит выражение в «дипломатии высокого уровня». Во всех смыслах — высокого уровня.