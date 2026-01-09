В Азербайджане опубликованы индекс жалоб на интернет-провайдеров и среднее время ответа на обращения за четвертый квартал прошлого года.

Соответствующий отчет подготовило Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно отчету по 22 компаниям, наиболее высокий индекс жалоб (топ-5 провайдеров) имеют:

ООО «Flexnet» — 14,99

ООО «Sline» — 14,12

ООО «Eurosel» — 8,61

ООО «Maxinet» — 4,32

ООО «Metronet» — 3,95

В отчете отмечено, что индекс жалоб этих пяти компаний ухудшился по сравнению с предыдущим периодом.

Что касается среднего времени ответа на обращения, то здесь в топ-5 вошли:

ООО «Metronet» — 16 дней

ООО «Flexnet» — 15 дней

Нахчыванский филиал РИНН ИЯТТМ (Naxinternet) — 13 дней

ООО «Megalink» — 13 дней

ООО «Azfibernet» — 13 дней

Отметим, что индекс жалоб используется для оценки удовлетворенности клиентов. Он показывает, насколько клиенты довольны продуктом или услугой. Высокий индекс жалоб указывает на низкий уровень удовлетворенности, низкий индекс — на высокий уровень удовлетворенности клиентов.