Россия ударила по гражданским судам, которые плыли неподалеку от украинских портов. В результате атаки погиб гражданин Сирии.

Об этом сообщает вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин Алексей Кулеба в Telegram.

По словам Кулебы, ударный дрон россиян попал по судну под иностранным флагом Сент-Китс и Невис. Оно направлялось на загрузку зерновым грузом в рамках Украинского зернового коридора.

«В результате атаки, к сожалению, есть погибший член экипажа — гражданин Сирии. Это ужасное военное преступление», — подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что возле порта «Одесса» россияне ударили по судну, которое плыло под флагом Коморских островов. Оно перевозило сою. По предварительной информации, есть пострадавшие. На место события направили спасателей.

«Это очередное свидетельство того, что Россия сознательно избивает по гражданским объектам, по международному судоходству, по продовольственной логистике», — сказал Кулеба.