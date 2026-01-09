И. о. президента Венесуэлы Дельси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок, сообщил вице-президент по коммуникациям Альфред Насарет Няньес.

«Исполняющая обязанности президента Дельси Родригес в ближайшее время не планирует зарубежных поездок. Правительство сосредоточено на внутренней повестке дня, чтобы гарантировать право нашего народа на мир и стабильность», — написал Няньес в своем канале в Telegram.

22:31 Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес направила запрос на поездку в Вашингтон на следующей неделе с намерением провести серию политических контактов, включая визит в Белый дом, утверждает испанская газета ABC, ссылаясь на источники в администрации США.

«Согласно осведомленным источникам в администрации США, Дельси Родригес запросила разрешение на поездку в Вашингтон в ближайший вторник и намерена провести в столице раунд политических контактов, включая посещение Белого дома. Запрос поступил в различные подразделения федерального правительства, однако на данный момент отсутствует официальное подтверждение встреч», — говорится в материале на сайте газеты.

Утверждается, что процедура находится на предварительной стадии и проходит через несколько этапов согласования. В рамках заявки предусматривается въезд Родригес в США на дипломатическом рейсе.