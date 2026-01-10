США не допустят Россию или Китай ни в Венесуэлу, ни в Гренландию, однако рассчитывают на то, что Каракас станет Вашингтону союзником.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Его спросили, считает ли он Венесуэлу и ее новое правительство союзниками. «Они, как кажется, являются союзником, и я думаю, что будут им и дальше. И мы не хотим, чтобы Россия была там (в Венесуэле — прим.). Не хотим, чтобы там был Китай», — сказал американский лидер.

«И, кстати, мы не хотим, чтобы РФ или КНР пошли в Гренландию, потому что, если мы не возьмем Гренландию, у вас будут Россия или Китай в качестве ближайших соседей. Этого не случится», — резюмировал Трамп.

Трамп заявил, что если бы США не взяли под собственный контроль нефтедобывающий сектор Венесуэлы, то это бы сделали Китай и Россия.

«И я сказал КНР и сообщил России, что мы очень хорошо ладим с вами. Вы нам очень нравитесь. Мы не хотим, чтобы вы были там (в Венесуэле — прим.), и вы там не будете», — добавил Трамп.