Делегация государственного департамента Соединенных Штатов впервые после военной операции в Венесуэле прибыла в латиноамериканскую страну с целью оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Как отмечается, в состав делегации вошли американские дипломаты и сотрудники подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара. По данным телеканала, американские служащие прибыли в венесуэльскую столицу для проведения первичной оценки возможности поэтапного возобновления работы дипломатической миссии.