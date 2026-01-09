Сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом быть готовым вмешаться в ситуацию в Иране для помощи участникам массовых протестов.

«Я призвал людей выйти на улицы, чтобы бороться за свою свободу и числом подавить силы безопасности. Прошлой ночью они это сделали. Ваша угроза этому преступному режиму также удержала его головорезов от действий. Но время имеет решающее значение. Через час люди снова выйдут на улицы. Я прошу вас о помощи. Вы доказали — и я знаю, — что вы человек мира и человек слова. Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана», — написал Пехлеви в Х.