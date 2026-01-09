Сайт World Population Review представил обновлённый рейтинг стран по среднему уровню тестостерона Testosterone Levels by Country 2026.

Рейтинг составлен на основе обобщённых данных различных медицинских и научных исследований, проведённых в разные годы. Показатели приведены в нанограммах на децилитр (ng/dL) и отражают усреднённый уровень тестостерона.

Согласно опубликованным данным, в первую пятёрку стран с самым высоким средним уровнем тестостерона вошли Узбекистан, Хорватия, Камерун, Азербайджан и Монголия. Азербайджан занял четвёртое место с показателем около 694 ng/dL. Армения в рейтинге заняла 19 место с показателем 556 ng/dL.

Отмечается, что рейтинг носит сравнительный и аналитический характер. На уровень гормона влияют генетические, возрастные, климатические, пищевые и социальные факторы.World Population Review подчёркивает, что данные используются исключительно в статистических и исследовательских целях и могут отличаться в зависимости от источника и методологии.