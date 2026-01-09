Сотрудники Комитета госдоходов Армении пресекли попытку незаконного ввоза около 7 тысяч пачек сигарет из Ирана.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Два автоприцепа, предназначенные для буксировки легковых автомобилей, пересекли границу через контрольно-пропускной пункт Агарак. В ходе таможенного досмотра в салонах транспортных средств были обнаружены и изъяты 7 тысяч пачек незадекларированных сигарет армянского производства.

Обстоятельства, при которых табачная продукция ранее оказалась на территории Ирана, в сообщении не уточняются.