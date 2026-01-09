Участники беспорядков, которые будут наносить ущерб общественному и государственному имуществу, а также вступать в столкновения с силами правопорядка и безопасности Ирана, грозит смертная казнь, заявил прокурор Тегерана Али Салехи.

«Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны. Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за войну против государства (по иранским законам это карается смертной казнью – ред.)», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания IRIB.