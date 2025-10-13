Сейчас не самые лучшие времена для поездок в Европу. Об этом Minval заявил депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверанов. Отметим, что недавно в рамках «Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» 9 октября из Германии были возвращены 40 граждан АР.

Парламентарий заявил, что Азербайджан подписал четыре соглашения о реадмиссии. Самое первое соглашение было подписано с Европейским союзом и касалось оно возвращения мигрантов из Азербайджана, нелегально проживающих на территории стран-членов ЕС. Для этого в страну-происхождения подается запрос касательно конкретных лиц для уточнения информации о гражданстве. Существует также ряд вопросов, на которые нужно получить ответы, прежде чем иностранца выслать из страны.

«Бывают случаи, когда на запросы поступают отрицательные ответы. В случае, если в базе данных нет никакой информации о запрашиваемом человеке, решение о его возвращении не принимается. В Европе проживает много нелегальных мигрантов, и часто у властей нет данных о стране их происхождения. Бывали ситуации, когда в ходе запроса выяснялось, что человек никогда не был гражданином Азербайджана», — сказал Аллахверанов.

Ссылаясь на регулярные данные реадмиссированных, можно увидеть, что больше всего азербайджанцев высылают Германия и Франция, куда наши соотечественники ездят на заработки.

По словам парламентария, в настоящее время в Европе ситуация немного тяжелая и напряженная. Есть страны, предоставляющие различные социальные пакеты поддержек для лиц, ищущих убежище. Посредством этих пакетов соцподдерки оказывается помощь в вопросах трудоустройства тоже. Кроме того, в Германии в свое время существовали программы по привлечению трудовых ресурсов, в рамках которых мигранты получали визу и разрешение на работу.

Раньше система привлечения трудовых мигрантов была более либеральная и доступная. Сейчас, с учетом того, что сложилась очень напряженная ситуация, в том числе и на рынке труда в Германии и Польше, рынок труда буквально «трещит по швам» от большого количества иностранцев. И потому местное население негативно воспринимает присутствие трудовых мигрантов, очень стесняющих их. На этой волне во Франции и в других европейских странах происходят антимигрантские протесты.

«Все это говорит о том, что, наверное, прошли те, лучшие, времена для мигрантов на западно-европейском пространстве. Да, был определенный всплеск миграционных потоков в направлении стран Центральной и Западной Европы, но со временем поток начал уменьшаться. Сейчас не самые лучшие времена для того, чтобы ездить в Европу», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь член Общественного совета при Государственной миграционной службе Кямаля Мамедова отметила, что Германия в последние годы активизировала возвращение мигрантов. Это те мигранты, чьи заявления были отклонены согласно Дублинскому регламенту. И не только Германия, Франция также придерживается данного регламента.

«По данным Министерства внутренних дел Германии, из страны было депортировано около 20 тыс. человек в целом. Это, конечно, больше, чем в предыдущие годы, но их главной целью является сокращение числа нелегальных мигрантов. Германия старается повысить эффективность миграционной системы. Естественно, что при этом данная страна придерживается норм международного права и запрета на возвращение лиц в страны, где им может угрожать какая-либо опасность. Помимо принудительной депортации, в Германии активно применяется механизм добровольного возвращения. То есть государство предлагает материальную поддержку тем, кто хочет самостоятельно покинуть страну», — говорит эксперт по вопросам миграции.

Мамедова рекомендует всем гражданам, кто ездит работать в Европу, в обязательном порядке вставать на миграционный учет в посольствах и консульских отделах Азербайджана, чтобы не попасть в число нелегалов.