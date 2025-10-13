За первые девять месяцев 2025 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1 648 физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра, обнародованные аналитиками Опендатабота, пишет УНН.

Самыми активными среди иностранцев-предпринимателей стали граждане Азербайджана (229 ФЛП), России (222) и Узбекистана (160). Также в пятерке – Молдова (125) и Армения (95).

В то же время именно граждане России чаще всего прекращают предпринимательскую деятельность – 241 закрытие (21%), далее следуют азербайджанцы (157), молдаване (102), узбеки (91) и белорусы (69).

Каждый третий иностранный предприниматель открывает бизнес в Киеве (544 ФЛП). Следом идут Одесская область (300), Киевская (138), Харьковская (104) и Львовская (83). Меньше всего иностранных предпринимателей зарегистрировано в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях – от 2 до 17 ФЛП.

Самые популярные направления деятельности – розничная торговля (почти 30%), общественное питание (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и информационные услуги (4%). Закрытия бизнесов чаще всего происходят в тех же секторах.