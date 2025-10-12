Двусторонние контакты между Россией и Азербайджаном не прерывались, несмотря на то что «момент был не самый лучший» в истории отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По его словам, объемы торгово-экономического сотрудничества двух стран продолжали расти.

«Контакты, собственно, не прерывались. И справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то, что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост. И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников», – отметил Песков.

По его словам, Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены. «Ну, с той или иной скоростью ожидаем», — сказал Песков.