В Азербайджане 16-летняя девушка стала матерью. Об этом сообщила руководитель общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова, передает.

По её словам, которые приводит Qafqazinfo, девушка находилась под опекой организации во время беременности и сейчас вместе с новорожденным ребёнком живет в приюте.

«Мы оказывали ей поддержку во время беременности. Мать и отец девушки умерли. Местонахождение отца ребёнка неизвестно. По словам девушки, ему 27 лет», — рассказала Зейналова.