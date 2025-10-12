Палестинское движение ХАМАС отказалось участвовать в церемонии подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил член политбюро группировки Хусам Бадран.

По информации издания Le Figaro, ХАМАС полагается на посредников в лице Катара, Египта и Турции для ведения мирных переговоров и не планирует участвовать в официальной церемонии.

Таким образом, ключевая сторона конфликта остаётся в стороне от прямого подписания соглашения, доверяя дипломатическую работу внешним посредникам.