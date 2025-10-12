Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству и народу Катара в связи с трагической гибелью катарских дипломатов в ДТП в Египте, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«Мы выражаем соболезнования правительству и народу Катара в связи с трагической гибелью катарских дипломатов в результате дорожно-транспортного происшествия в Египте», — отмечается в сообщении ведомства.

Отметим, что трое представителей администрации эмира Катара (Amiri Diwan) погибли в ДТП недалеко от Шарм-эш-Шейха, где готовится подписание соглашения по сектору Газа. По данным Reuters, автомобиль с дипломатами перевернулся на трассе, еще двое пострадали. Как сообщает Ynet со ссылкой на Al Qahera News, погибшие направлялись на переговоры, намеченные на 13 октября.