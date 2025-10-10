Несмотря на ранее существовавшую напряженность в отношениях, динамика экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией сохранялась благодаря активному бизнес-обмену. Об этом на своей странице в соцсетях написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Как прокомментировал парламентарий, после встречи президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина, состоявшейся накануне в Душанбе, ожидается нормализация двусторонних отношений, что окажет положительное влияние на экономические связи между странами.

«Россия продолжает оставаться одним из ключевых торговых партнёров Азербайджана. По данным Государственного статистического комитета, за первые семь месяцев текущего года доля России во внешней торговле Азербайджана составила 10,6%, что делает её третьим крупнейшим партнёром. В структуре экспорта Россия занимает 4,7%, а в импорте — 17,2%, уступая лишь Китаю. Особенно значимы экономические связи в сфере несырьевого экспорта: 34,3% товаров в этой категории направляются в Россию, что делает её крупнейшим партнёром Азербайджана в несырьевой экономике», — отметил Байрамов.

По его словам, в свете этого встреча в Душанбе открывает новые возможности для укрепления экономических связей между Азербайджаном и Россией. Улучшение двусторонних отношений создаст дополнительные бизнес-возможности и укрепит экономическое сотрудничество. Однако, несмотря на позитивные тенденции, Азербайджан продолжает придавать большое значение диверсификации внешней торговли. Расширение экспортных рынков остаётся приоритетом для страны, что способствует укреплению её экономической устойчивости.