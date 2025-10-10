Министерство транспорта США подготовило проект указа, предусматривающий ограничение для китайских авиаперевозчиков на использование российского воздушного пространства при полетах в Соединённые Штаты и обратно. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, документ направлен на устранение конкурентного неравенства между американскими и китайскими авиакомпаниями. После 2022 года перевозчикам из США было запрещено выполнять рейсы через территорию России, тогда как китайские компании по-прежнему пользуются этим маршрутом, что позволяет им экономить время и топливо.

Инициатива введения запрета исходит от администрации президента Дональда Трампа, которая считает, что существующий порядок создаёт «существенное преимущество» для иностранных авиаперевозчиков и требует пересмотра.