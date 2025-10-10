Свердловский областной суд в Екатеринбурге оставил под стражей бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Свердловский областной суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Под стражей Шихлинского останется до 30 декабря», — огласил судья.

10:37 Бывший глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский подал апелляцию на решение суда о его аресте. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона, передаёт URA.RU.

Как уточнили в инстанции, рассмотрение жалобы назначено на 10 октября. Ранее, 24 сентября, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу.

О задержании Шихлинского стало известно 2 августа. Ему предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти.