Матч-директор Международной федерации футбола (ФИФА) Алишер Никимбаев рассказал, при каком условии Израиль может быть отстранён от турниров.

По словам Никимбаева, которые приводит Metaratings, позиция ФИФА напрямую зависит от США, так как эта страна является главным союзником Израиля.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино старается поддерживать дружеские отношения с президентом Дональдом Трампом, поэтому решения организации ориентируются на позицию США», — отметил матч-директор.

Эксперты подчеркивают, что любые шаги ФИФА против Израиля будут согласовываться с Вашингтоном, что делает исход подобных решений предсказуемым.