В столице Таджикистана Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств (СНГ).
Об этом МИД Азербайджана информирует в соцсети X.
Руководители внешнеполитических ведомств рассмотрят повестку дня предстоящего Саммита глав государств СНГ, проведут обмен мнениями по важным международным и региональным вопросам, в том числе о двустороннем и многостороннем сотрудничестве в рамках СНГ.
В мероприятии принимает участие и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Happening now: Council of Foreign Ministers of the Commonwealth of Independent States (CIS) has just started in #Dushanbe.
The Foreign Ministers will review the agenda of the upcoming CIS Heads of State Summit and exchange views on important international and regional issues,… pic.twitter.com/To9tr3Yykp
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 9, 2025