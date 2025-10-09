Чешская республика будет закупать автомобили «Нива», произведенные на заводе «Азермаш» в Азербайджане по партнерской программе «Автоваза».

Об этом сообщил портал Idnes.

Портал отметил, что, помимо своих технических характеристик, «Нива» заслужила симпатии чехов, поскольку этот внедорожник играл важную роль в сюжете культового чехословацкого сериала «Гости» (Návstevníci, 1983).

Ориентировочная цена за «Ниву» в Чехии по оценкам Idnes составит 498 тыс. крон (23809 долларов).

«Ввоз транспортных средств полностью соответствует действующему законодательству. Автомобили официально импортируются в ЕС», — заявили в компании-импортере AMC Autocentrum Kratonohy.