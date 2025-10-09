Российская гимнастка Алина Кабаева поблагодарила организаторов III Игр стран СНГ.

«Поздравляю всех с завершением соревнований по художественной гимнастике на III Играх стран СНГ в Азербайджане!

Спасибо организаторам за профессионализм и внимательный подход, а также за предоставленную гимнасткам из разных стран возможность выступать за Международную Ассоциацию «Небесная грация»! Благодаря этому больше спортсменок смогли продемонстрировать свои способности.

Поздравляю участниц с успешными выступлениями! Каждое упражнение было запоминающимся. Спасибо всем тренерам, хореографам и специалистам, которые помогли гимнасткам подготовить программы и подойти к турниру в отличной форме!

Благодарю судей за профессионализм и беспристрастность. Ваш вклад в проведение турнира очень важен.

Вместе мы и дальше продолжим работать над развитием художественной гимнастики, чтобы все больше юных талантов по всему миру получали свой шанс!», — говорится в сообщении на сайте Академии художественной гимнастики «Небесная грация».