Уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что президент Эмманюэль Макрон вероятно предложит кандидатуру нового премьер‑министра в течение ближайших двух дней.

«Я сказал президенту, что вероятность роспуска парламента снижается и что, по моему мнению, ситуация позволяет назначить премьер‑министра в ближайшие 48 часов», — отметил Лекорню в интервью телеканалу France 2 после встречи с Макроном.

Он добавил, что выход из политического кризиса возможен, но будет «сложным». По словам Лекорню, большинство законодателей выступают против проведения досрочных парламентских выборов, что учитывается при назначении нового главы правительства.