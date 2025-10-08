Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что майонез стал серьёзной угрозой для здоровья граждан России.

По его словам, которые приводит RT, этот продукт настолько вреден, что его следует непременно запретить. Милонов отметил, что проблема усугубляется тем, что соус присутствует практически в каждом блюде отечественной кухни, что может привести к массовому ожирению населения.

Парламентарий призвал обратить внимание на вредные свойства майонеза и рассмотреть возможность ограничения его использования в пищевой индустрии страны.

