Сборная Азербайджана по итогам III Игр стран СНГ заняла второе место в медальном зачете, показав лучший результат в истории участия страны в этих соревнованиях.

В последний день соревнований по художественной гимнастике в городе Шеки азербайджанские спортсмены завоевали еще шесть медалей. В итоге национальная команда завершила Игры с общим счетом 184 медали: 33 золотые, 56 серебряных и 95 бронзовых.

Лидером турнира стала сборная России, которая выиграла 231 медаль, включая 130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых. Третье место заняла Беларусь с 122 медалями (32 золотые, 38 серебряных и 52 бронзовые).